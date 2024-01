De Vries ligt niet wakker van online kritiek

Nyck de Vries kende vorig jaar een zeer lastig seizoen in de Formule 1. Zijn prestaties vielen flink tegen en halverwege het seizoen werd hij dan ook ontslagen door AlphaTauri. Hij ontving zeer veel kritiek op sociale media, maar daar doet De Vries helemaal niets mee.

Er werd vorig jaar met veel interesse uitgekeken naar het eerste volledige seizoen van De Vries in de Formule 1. Na zijn goede invalbeurt bij Williams in 2022, verwachtte men veel van de Friese coureur. De resultaten van De Vries vielen echter enorm tegen, hij werd verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij ontving veel kritiek, ook van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Ook op sociale media ging het vaak los.

De Vries werd halverwege het seizoen ontslagen, maar hij liet het hoofd niet hangen. Hij heeft voor dit jaar alweer twee grote contracten getekend in het WEC en de Formule E. In gesprek met De Telegraaf laat De Vries weten dat hij helemaal niets heeft met de kritiek op het internet: "Het lijkt mij ook het beste om daar niet veel mee bezig te zijn, want daar heb ik totaal geen controle over. Het is heel erg makkelijk om iemand te bekritiseren vanaf de bank met je telefoon in je hand."