Brown luidt noodklok over Red Bull-samenwerking

De top van het Red Bull-concern besloot eerder dit jaar om de banden tussen AlphaTauri en Red Bull Racing aan te trekken. De twee renstallen gaan beter met elkaar samenwerken en dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen bij de concurrentie. McLaren CEO Zak Brown maakt zich hier flinke zorgen over.

Red Bull en AlphaTauri zijn elkaars zusterrenstallen, maar de samenwerking was in de afgelopen jaren wat minder geworden. Begin dit jaar vroeg de top van het Red Bull-concern zich af wat ze moesten doen met AlphaTauri. Even werd er gedacht aan een verkoop, maar uiteindelijk besloot men de samenwerking tussen de twee teams te verbeteren. Binnen de regels worden er onderdelen uitgewisseld en er wordt bij AlphaTauri met personeel geschoven.

Zorgen

Bij de andere teams maken ze zich zorgen over deze verbeterde samenwerking. McLaren CEO Zak Brown vindt het een opvallende zaak en in gesprek met Motorsport.com luidt de Amerikaan de noodklok: "We maken ons grote zorgen over de alliantie tussen Red Bull Racing en AlphaTauri. Het is iets wat we voor de toekomst uit moeten zoeken, maar het laat wel zien dat we in de sport nog veel moeten doen voordat iedereen echt onafhankelijk is."

Eigenaar

Er gingen eerder ook al verhalen rond over een mogelijke verschuiving van personeel op de aerodynamica-afdeling. Brown vindt het allemaal geen zuivere koffie en hij maakt zich dus enorme zorgen over de gang van zaken: "Het zijn twee teams met dezelfde eigenaar, in andere sporten kan dat helemaal niet. Het kan Red Bull op veel verschillende manieren iets gaan opleveren. Er is een reden dat ze die mensen uit Italië weg hebben gehaald."