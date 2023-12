Aston Martin verwacht strenge FIA-controles voor Red Bull en AlphaTauri

De teams van Red Bull Racing en AlphaTauri gaan volgend seizoen nauwer met elkaar samenwerken. Een aantal concurrenten maakt zich hier flinke zorgen over. Bij Aston Martin vertrouwt men echter op de FIA, ze gaan er namelijk van uit dat er strenge controles worden uitgevoerd.

Red Bull heeft de banden aangetrokken met zusterteam AlphaTauri. De Italiaanse renstal zal in de komende periode een flinke metamorfose ondergaan. Ze krijgen niet alleen een nieuwe teamnaam en een nieuwe teambaas, ze zullen ook meer hulp gaan krijgen van Red Bull. Sinds 2022 maken ze al gebruik van de windtunnel van Red Bull Racing en sommige concurrenten vragen zich af of de samenwerking niet te innig is.

Windtunnel

Bij het team van Aston Martin maken ze daar iets minder zorgen over. Performance director Tom McCollough legt het uit aan Motorsport.com: "De FIA is behoorlijk streng en ze doen veel inspecties. Dominic Harlow komt namens hen op bezoek bij de teams. Bij ons en Mercedes was de windtunnel altijd gesloten voor de ene partij en geopend voor de andere partij. Er waren verschillende toegangsdeuren en verschillende mensen die de sessie uitvoerden."

Red Bull

McCollough gaat er dan ook vanuit dat de FIA de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri goed in de gaten houdt. Hij maakt zich nog geen zorgen: "De regels zijn in de afgelopen jaren veranderd. Op de manier zoals dat nu is ingericht hebben ze regels niet meer uitgebuit dan de regelgeving toelaat. De FIA kan naar alles kijken. Je moet volledig transparant zijn wanneer de FIA komt kijken. Ze doen een hoop inspecties. Ik weet zeker dat ze bovenop de samenwerking zitten, want ik weet dat er mensen naar kijken."