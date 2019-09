Racing Point F1 Team werd in februari 2019 opgericht door de een groep investeerders onder leiding van Lawrence Stroll. Racing Point UK nam in 2018 de renstal Force India over. Force India kwam voort uit de basis die Eddie Jordan legde in de jaren '80 en '90. De Ier startte in 1991 met zijn Grand Prix-team en verkocht in de jaren '00 zijn aandelen aan de Rus Alex Schnaider.

Racing Point het nieuwste F1 team

Racing Point is in feit het nieuwste team wat er op de startgrid staat. Gebouwd uit de fundamenten van Force India kreeg de equipe het voor elkaar om tijdens negen Grands Prix 52 punten te behalen. Hiermee haalde het team de zevende plaats in de eindstand. Het team kende haar eerste Grand Prix in België en scoorde daar een vijfde en zesde plaats. Tijdens de race in Italië kwamen Sergio Perez en Esteban Ocon als zesde en zevende over de streep. Het team behaalde 32 punten in twee wedstrijden en ging hiermee ruim voorbij aan Williams, Toro Rosso en Sauber.

Successen van Racing Point in de F1

Gedurende het seizoen 2018 haalde de coureurs 111 punten, een prestatie die goed zou zijn geweest voor een vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team van Force India finishte in de jaren 2016 en 2017 als vierde in de strijd om de constructeurs. Het team klom vanaf 2008 tot 2017 van de tiende tot de vierde plaats in het kampioenschap. In het verleden reden onder andere Nico Hulkenberg en Paul di Resta voor de renstal.

Het Britse-team staat onder leiding van Otmar Szafnauer. Hij krijgt ondersteuning van Andrew Green (Technisch directeur), Andy Stevenson (Sportief directeur), Steve Curnow (Commercieel directeur) en Tom McCullough (Performance Engineer). In 2019 staat SportPesa Racing Point aan de start met Sergio Perez (11) en Lance Stroll (18). Nick Yelloly is reserverijder van het team, hij nam ook de in-season test in Barcelona voor zijn rekening.