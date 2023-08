Hongerige Ricciardo en Tsunoda kijken uit naar Dutch Grand Prix

De honger en motivatie is hoog bij het Formule 1-team van AlphaTauri. Terwijl Yuki Tsunoda de tijd heeft genomen om zichzelf volledig te resetten, is zijn kersverse teamgenoot Daniel Ricciardo extreem hongerig om zijn terugkomst in de Formule 1 voort te zetten.

Nog voordat de koningsklasse de zomerstop in zou gaan, vond er een grote verandering binnen het F1-team van AlphaTauri plaats. De duizenden Nederlandse fans zouden bij de Nederlandse Grand Prix namelijk geen twee coureurs hebben om voor te juichen, maar eentje. Nyck de Vries wist niet genoeg indruk op zijn bazen te maken door de eerste seizoenshelft uit te kunnen zingen, en werd in zijn taken door Daniel Ricciardo vervangen, die op zijn beurt laat weten een extreme honger naar de tweede seizoenshelft te hebben.

"Ik heb er heel veel zin om op Zandvoort te kunnen racen, vooral omdat dan de tweede helft van het seizoen van start gaat. Ik had immers maar twee races voor de zomerstop kunnen doen, dus ondanks dat ik van mijn vakantieperiode heb kunnen genieten, ben ik er klaar voor om mijn tanden in de tweede seizoenshelft te zetten. De eerste twee races waren geweldig, en ben erg hongerig en gemotiveerd. Daarom kijk ik er naar uit om naar Zandvoort te gaan, dat natuurlijk een ontzettend snel circuit is met een geweldige atmosfeer."

Tsunoda meent deze zomerstop een duidelijke verdeling van rusttijd en traintijd te hebben gemaakt, wat hem goed heeft voorbereid voor aankomend weekend: "Na mijn vakantie op Tenerife heb ik zes dagen lang in Oostenrijk getraind, om mijn optimale fitheid te kunnen garanderen. De trainingen verliepen goed, en ik voel me fit, relaxed en er klaar voor om verder te gaan."

"Ook heb ik wat tijd in de simulator gespendeerd om mij op de aankomende twee races voor te bereiden. Vorig jaar wist ik in Zandvoort Q3 te halen, maar de race wist ik niet te finishen, dus dat wil ik dit jaar rechtzetten. Dit circuit is geweldig, omdat het zeer technisch is en daarbij wat speciale karakteristieken heeft, zoals bijvoorbeeld de kombochten en de combinatie van langzame en bloedsnelle bochten."

"Deze race is op fysiek vlak een grote uitdaging. Ik heb geen idee hoe goed we het hier zullen doen, want ondanks dat Spa goed verliep, had dat ook met de weersomstandigheden te maken. Zandvoort is een ander soort circuit en hopelijk kunnen we opnieuw een goede race dit hebben", sluit Tsunoda af.