"Marko geeft Tsunoda hoop op Red Bull-stoeltje"

Yuki Tsunoda pakte afgelopen weekend in Australië de eerste punten van het seizoen voor Visa Cash App RB. De Japanner maakte het hele weekend indruk. Helmut Marko is tevreden en hij stelt dat de kansen van Tsunoda voor een Red Bull-stoeltje zijn toegenomen.

Tsunoda werd afgelopen weekend als zevende geklasseerd in Melbourne. Het resultaat kwam als geroepen, want Red Bull-adviseur Helmut Marko was in de afgelopen weken zeer kritisch op Tsunoda en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Tsunoda zelf blijft echter dromen van promotie naar het topteam van Red Bull Racing. Marko heeft nu voor het eerst toegeven dat er daadwerkelijk kansen liggen voor Tsunoda.

De stabiele prestaties van de Japanner in Melbourne hebben veel indruk gemaakt op Marko. De Red Bull-adviseur werd na afloop van de race in Melbourne gevraagd of dit resultaat ervoor kan zorgen dat Tsunoda serieus wordt overwogen voor een Red Bull-zitje. Bij Motorsport.com is Marko duidelijk: "Dat kan zeker, want hij was elke ronde echt competitief. Hij heeft geen voet verkeerd gezet en hij was zeer kalm. Maar zoals het welbekende gezegd luidt: Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Hij moet zich dus nog wel verder gaan verbeteren om echt in aanmerking te kunnen komen." Tsunoda is vooralsnog wel veel sneller dan zijn teamgenoot Ricciardo.