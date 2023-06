Tsunoda ontvangt geen straf voor blokkeren Leclerc

De stewards hadden het gisteren zeer druk in Canada. Bijna het halve startveld moest zich melden voor uiteenlopende overtredingen. Yuki Tsunoda moest zich melden omdat hij mogelijk Charles Leclerc had geblokkeerd. De stewards zagen dat de zaak anders in elkaar stak en deelden geen straf uit.

Tsunoda en Leclerc mochten zich bij de stewards melden om het moment te bespreken. Volgens Leclerc ging hij zelf langzamer rijden als een voorzorgsmaatregel. Tsunoda was op dat moment al een andere auto tegengekomen waardoor hij zijn pushrondje afbrak en de uitloopzone moest pakken. De stewards zagen niets illegaals en een straf bleef dan ook uit voor de Japanner.