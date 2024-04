Tsunoda presenteert bijzondere helm voor thuisrace

Yuki Tsunoda rijdt dit weekend zijn thuisrace in Suzuka. De Visa Cash App RB-coureur is de enige die dit weekend zijn thuisrace rijdt, en hij maakt gebruik van de gelegenheid. Hij heeft een zeer speciale helm laten ontwerpen voor de race op het circuit van Suzuka.

Tsunoda rijdt dit weekend met een witte helm met meerdere tekeningen. De tekeningen zal afkomstig van de hand van de Japanse kunstenaar Verdy. Deze heeft speciaal voor Tsunoda een personage ontworpen, dat moet staan voor de VCARB-coureur. Dit personage is te zien op de bovenzijde van de helm, en volgens Tsunoda zal deze nog wel vaker gaan terugkomen. Ook op zijn schoenen is het design dit weekend te zien.

Yuki and Verdy really cooked with this one 馃‍馃嵆 pic.twitter.com/03AdHPT7as