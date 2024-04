Tsunoda maakt indruk: "Hoopte dat hij niet zou crashen"

Yuki Tsunoda is op een positieve manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. De Japanner wist al de nodige WK-punten te pakken en dat deed hij afgelopen weekend ook in zijn thuisland. Helmut Marko was onder de indruk en hij hoopte dat Tsunoda niet zou crashen.

Tsunoda droomt nog altijd van een kans bij het topteam van Red Bull Racing. In dienst van Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB laat hij nu in ieder geval mooie dingen zien. Hij scoorde dit seizoen al meerdere keren WK-punten en hij presteert vooralsnog veel beter dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Dit zorgt ervoor dat Tsunoda veel complimenten ontvangt en dat hij naar boven mag kijken.

Crashen

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van de prestaties van Tsunoda. De Oostenrijker reageerde al lachend toen hij in Japan door Motorsport.com werd gevraagd naar de race van Tsunoda: "Ik hoopte vooral dat hij niet zou gaan crashen! Maar goed, volgens mij is dit de eerste keer in twaalf jaar tijd dat een Japanse coureur weer punten weet te scoren in zijn thuisrace, dus dat zegt wel iets."

Red Bull

Nu Tsunoda goed presteert, ziet men hem inmiddels als een outsider voor het Red Bull-stoeltje voor 2025. Marko wil daar nog niet te veel over zeggen: "We praten nu nog maar over vier races, al moet ik wel zeggen dat Yuki zich enorm heeft verbeterd. Dit is zijn beste seizoen tot dusver en hij heeft al drie keer Q3 gehaald. Hij maakt geen fouten meer en vandaag waren zijn inhaalacties echt ongelooflijk. Onder druk van alle Japanse fans is hij toch kalm gebleven, hij heeft niets doms gedaan en hij was vooral snel. Laten we eens kijken hoe het verder gaat."