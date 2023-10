AlphaTauri wijst naar ervaring bij keuze voor Ricciardo

Enkele weken geleden maakte het team van AlphaTauri bekend dat Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda aankomend seizoen het rijdersduo vormen. Liam Lawson valt buiten de boot en dat zorgde voor veel verbazing bij fans. Volgens Peter Bayer moest het team van de aandeelhouders een belangrijke keuze maken.

De keuze voor Tsunoda en Ricciardo kwam niet uit de lucht vallen, maar het zorgde wel voor de nodige verbazing. In de afgelopen races werd de geblesseerde Ricciardo vervangen door Liam Lawson en hij maakte zeer veel indruk. Lawson was regelmatig sneller dan Tsunoda en in Singapore pakte hij zelfs zijn eerste WK-punten. Toch zal hij in 2024 weer gaan fungeren als reservecoureur van AlphaTauri en Red Bull Racing.

AlphaTauri CEO Peter Bayer begrijpt de vragen over de rijderskeuze voor het aankomende seizoen. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "We hebben veel gesproken over de toekomst van het team. Onze aandeelhouders zeiden dat we door moesten gaan met het opleiden van jonge coureurs, maar ze willen ook dat we succesvol zijn. Je kunt niet twee jonge coureurs hebben. We hebben gekeken naar wat we nodig hebben om dat te bereiken en we kwamen tot de conclusie dat we maar twee stoeltjes hebben. Daniel biedt veel expertise, vooral als het gaat om de set-up."