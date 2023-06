Tsunoda woest na tijdstraf: "Belachelijk!"

Yuki Tsunoda werd in Spanje als twaalfde geklasseerd. De Japanse AlphaTauri-coureur had beter kunnen presteren, maar een incident met Guanyu Zhou gooide roet in het spreekwoordelijke eten. Tsunoda kreeg een tijdstraf van de stewards, maar daar was de Japanner het alles behalve mee eens. Hij was woedend en stak zijn emoties niet onder stoelen of banken.

Zhou en Tsunoda raakten elkaar bijna in de eerste bocht. Zhou wilde zijn AlphaTauri-collega via de buitenkant inhalen, maar er bleek te weinig ruimte te zijn. Ze raakten elkaar niet en Zhou moest over de uitloopstrook rijden. De Chinese coureur was woedend en riep over de boordradio dat hij van de baan was geduwd. De stewards waren het daarmee eens en gaven Tsunoda een tijdstraf van vijf seconden.

Tsunoda hoorde na de race dat hij een tijdstraf had ontvangen. De Japanner was witheet en vond de straf zeer onterecht. Hij deelde zijn woede in gesprek met Motorsport.com: "Het was een belachelijke straf! Het voelt echt oneerlijk. Toen ik hem zag aankomen, gaf ik hem ruimte. Ik had het gevoel dat hij al snel opgaf. Hij ging naar de buitenkant en hij deed alsof hij van de baan was geduwd. Dat was helemaal niet zo. Er was zeker nog ruimte aan de buitenkant. Ik zette hem wel onder druk, maar er was nog steeds ruimte. Ik snap niet goed waarom ik een straf kreeg. Het voelt oneerlijk en wreed."