Tsunoda ruikt kansen op punten na zwaar weekend in Qatar

Drie weekenden op rij een Grand Prix. Die van de de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Yuki Tsunoda heeft er ieder geval zin in om de komende drie weken te vlammen. Na een lastige en warme Grand Prix in Qatar is de AlphaTauri-coureur toe aan een goed resultaat. De vooruitzichten lijken hoopvol met de behaalde resultaten in het verleden op het Circuit of The Americas in Austin.



Eerste blikte de talentvolle Japanner terug op de vorige wedstrijd. ''Qatar was geen geweldig weekend voor ons'', begon hij op de officiële website van zijn team. ''Hoewel ik me goed kwalificeerde voor zondag, was de sprint een ander verhaal en in de Grand Prix had ik niet het tempo. Er werd veel gepraat over het warme weer, en vanuit mijn perspectief maakte de hitte het echt zwaar. Ook al vond ik het fysiek niet zo moeilijk om te racen, het was gewoon te warm, vooral als je een auto volgde. met de extra warmte die het genereert. De Formule 1 is bedoeld als een zware sport, maar in Qatar was het beslist moeilijker dan normaal.''



Tsunoda verwacht niet dezelfde problemen bij de aankomende wedstrijden, maar voorziet wel andere uitdagingen, met name voor zijn collega's. ''Ik ben blij om elk weekend te gaan racen, maar het zal zwaar zijn voor de teamleden, vooral voor de monteurs, dus ik hoop dat ze de komende drie weken een soepele en probleemloze tijd kunnen hebben.''



Austin



De AlphaTauri-coureur voorziet goede kansen op punten in Texas. De Japanner heeft hier meerdere top-tien-finishes- op zijn naam. ''Ik ben een paar keer in de punten geëindigd in Austin en het is een erg plezierige plek om naartoe te gaan, op het circuit en in de stad. Het circuit is interessant; het eerste deel heeft enkele overeenkomsten met Suzuka, het is een hoge snelheid met snelle chicanes, die erg leuk zijn om te rijden, met veel richtingsveranderingen, en vooral de eerste bocht, bergopwaarts met een blinde top, is behoorlijk uniek.''

''Ons team heeft het daar de afgelopen jaren behoorlijk goed gedaan, dus ik kijk uit naar het weekend, maar het is moeilijk te voorspellen hoe goed we het deze keer daar kunnen doen. Het heeft een lang recht stuk en tot nu toe hebben we het dit jaar wat moeilijk gehad in die situaties, dus we zullen proberen de rondetijd in de bochten goed te maken.''



''Ik denk niet dat we zoveel zullen lijden als in Qatar, maar het zal nog steeds een zware uitdaging voor ons worden. Het is weer een sprintweekend, dus we weten dat het belangrijk is om vanaf de vrije training op vrijdag schone sessies te hebben. Eerlijk gezegd heb ik het de afgelopen sprintweekends nooit allemaal op een rijtje gezet, met rommelige sprintshootouts, dus ik hoop dat dit keer goed te maken, en als de auto zich goed gedraagt, zullen we proberen elke kans te maximaliseren.''

Behalve het racen, heeft Tsunoda ook plezier buiten het circuit en met name de maag komt niks tekort. ''Ik ben sinds maandag in Austin om de jetlag te verwerken. Het is een geweldige stad waar veel te doen is, en ik ben een grote fan van het eten hier'', sloot de 23-jarige coureur met een glimlach af.