Tsunoda praat mond voorbij over contractverlenging

Het begint er steeds meer op te lijken dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo aankomend seizoen het AlphaTauri-duo vormen. Meerdere media melden dat de twee ook in 2024 voor de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing rijden. Tsunoda lijkt in Suzuka zijn mond voorbij te praten over zijn toekomst.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat de kans zeer groot is dat Tsunoda en Ricciardo aankomend seizoen voor AlphaTauri rijden. Ricciardo is momenteel geblesseerd en hij wordt voorlopig vervangen door Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander maakt veel indruk, maar toch lijkt het er op dat hij volgend seizoen aan de zijlijn staat. Ricciardo lijkt de voorkeur boven hem te gaan krijgen in 2024.

Tsunoda's contractverlenging wordt naar verwachting al bekend gemaakt in Japan. De Japanse coureur lijkt zijn mond voorbij te praten in gesprek met Viaplay: "Het gaat elk jaar op deze manier. Krijg ik een contract, ja of nee? Het begint inmiddels wel te wennen. We zullen wel gaan zien hoe de bekendmaking precies zal gaan, want ik weet niet helemaal precies wanneer die zal komen. Hopelijk is dat deze week al, want als coureur uit Japan wil ik het graag weten, net als de Japanse fans die hier aanwezig zijn."