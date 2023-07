Marko steunt Perez: "Ricciardo moet eerst presteren ten opzichte van Tsunoda"

Eerder deze week werd bekend dat het team van AlphaTauri Nyck de Vries heeft ontslagen. De Nederlander wordt vervangen door Daniel Ricciardo en dat zorgt dan weer voor geruchten over de positie van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft aan dat de Mexicaan zich geen zorgen hoeft te maken.

Ricciardo was dit seizoen de derde coureur van Red Bull Racing en wordt nu door Red Bull uitgeleend aan zusterteam AlphaTauri. Het nieuws zorgde direct voor geruchten over de toekomst van Sergio Perez bij de Oostenrijkse renstal. De Mexicaan is bezig met een lastig seizoen waarin hij vooral veel fouten maakte in de kwalificaties. In Australië, Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië viel hij vroegtijdig af in de kwalificatie.

Teamadviseur Helmut Marko laat echter weten dat Perez zich geen zorgen hoeft te maken. De Oostenrijker is opvallend mild in gesprek met De Telegraaf: "Checo staat tweede in het wereldkampioenschap, dus het slaat nergens op als we nu van hem af willen. In Silverstone was zijn race goed, maar hij moet zijn kwalificaties wel verbeteren. Bij Ricciardo moeten we eerst maar eens zien hoe hij zich verhoudt ten opzichte van Tsunoda. Ik denk dat Yuki door veel mensen wordt onderschat. Die AlphaTauri is niet het makkelijkst om mee te rijden, maar Yuki heeft goede resultaten behaald."