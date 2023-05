AlphaTauri-coureur Tsunoda hoopt dat 'grote updates' bij Imola goed uitpakken

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft ondanks een lastig te besturen AT04-bolide zich bij de afgelopen race in Miami goed weten te herstellen. Na een matige P17 kwalificatie wist de Japanner zich naar voren te wurmen, waarbij hij uiteindelijk tot een P11 finishplaats bleef steken. Vooruitkijkend op de eerstvolgende race op het Italiaanse circuit Imola, hoopt Tsunoda dat de daar geïntroduceerde upgrades het team een flinke boost in performance kan geven.

Het seizoen is teleurstellend begonnen voor het Formule 1-team van AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull bungelt na vijf Grands Prix afgewerkt te hebben op de een-na-laatste plek in het constructeurskampioenschap. De AT04-auto van de Italiaanse renstal blijkt zijn eigen problemen te hebben, waardoor coureurs Yuki Tsunoda en F1-rookie Nyck de Vries zich niet al te comfortabel voelen.

Maar in Miami leek daar voor Tsunoda een klein lichtpuntje te zijn. De Japanse coureur worstelde zich vanaf een P17 startpositie naar boven en finishte met een P11 finishplaats nét buiten de punten. Een redelijk resultaat, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Tsunoda.

"Het begint bijna een trend bij ons te worden, soms hebben we het in de kwalificatie lastig maar is de auto in de race goed te besturen. We moeten natuurlijk achter zien te komen hoe dat komt, maar het is nogal verrassend. Het is in ieder geval goed dat ik nu de snelheid uit de auto kan halen – meer dan vorig jaar."

In het weekend van 19-21 mei zal de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden worden. Het legendarische circuit dat in de volksmond Imola wordt genoemd, zal de eerste van een triple-header vormen. Races in Monaco en Barcelona zullen in de daaropvolgende weken volgen. De drukke aankomende periode vormt een uitstekende kans voor teams om grote upgradepakketten te introduceren, en AlphaTauri behoort naar alle waarschijnlijkheid ook tot die lijst: "Hopelijk hebben we grote updates bij Imola, en hopelijk zullen die dan goed uitpakken", sluit de coureur af.