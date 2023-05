Tost: Tsunoda in vizier van Red Bull mits hij blijft groeien

Bij het Formule 1-team van AlphaTauri lijkt Yuki Tsunoda langzaam maar zeker een leider te worden. Volgens teambaas Franz Tost moet de Japanner zijn stijgende lijn in prestaties blijven volhouden, wil hij zichzelf in de komende jaren in de kijker van Red Bull spelen.

Yuki Tsunoda liet de afgelopen jaren vooral een grillige indruk achter, waarbij de Japanse jongeling zowel goede, als tegenvallende prestaties neerzette. Ook was de 23-jarige veelal al scheldend over de boordradio te horen, een negatieve eigenschap die hij naar eigen zeggen van zich af heeft weten te schudden.

Of de stap omhoog naar de grote broer Red Bull nog gaat komen, is echter nog maar de vraag. Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost zou een toekomstige overstap naar het team onder leiding van Christian Horner zomaar voor Tsunoda lonken, mits hij zich blijft verbeteren.

"Yuki (Tsunoda) heeft geen goede woorden (meer) nodig. Hij is snel en heeft de afgelopen twee jaar geweldig gepresteerd. Als hij zo blijft doorgaan, hiermee bedoelend dat hij zich race na race blijft verbeteren en de resultaten behaald, dan zal Red Bull het wel over hem gaan hebben. Ik denk dat hij momenteel heel goed is, maar verder is het nog afwachten. Hij heeft zeker nog een jaar nodig (voordat Red Bull hem misschien wil aantrekken)", sluit Tost af.