Tsunoda snapt nog helemaal niets van teamorder

Het team van Visa Cash App RB kende een lastige race in Bahrein. Het team vocht een aantal flinke duels uit in het middenveld, maar toen besloten ze een teamorder uit te delen. Yuki Tsunoda vond dit niet kunnen, de Japanner was na afloop witheet van woede.

Tsunoda kreeg in de slotfase van de race te horen dat hij zijn teamgenoot Daniel Ricciardo erlangs moest laten. De Japanner had daar helemaal geen zin in, maar hij besloot toch aan het verzoek te voldoen. Hij schold daarna de oren van zijn engineer vol en na afloop knalde hij in de uitloopronde ook nog bijna tegen de bolide van zijn teamgenoot Ricciardo aan. Bij VCARB hebben ze dus genoeg interne brandjes te blussen.

Na afloop van de race was Tsunoda ook nog zeer kwaad. De Japanner kon zich niet vinden in wat er was gebeurd en bij Motorsport.com reageerde hij gefrustreerd: "Ik stond net op het punt om Magnussen in te halen. Ik reed zij aan zij met hem op het rechte stuk en toen moest ik van positie wisselen voor de laatste paar ronden. Om eerlijk te zijn snapte ik niet zo goed wat het team van plan was. Ik moet zien te begrijpen wat ze wilden, maar dat snap ik op dit moment nog niet. We moeten dat echt even gaan evalueren."