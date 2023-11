Tsunoda waarschuwt de concurrentie: "Wij zijn nu de dark horse"

Het team van AlphaTauri heeft een ijzersterke triple header achter de rug. In Austin, Mexico en Brazilië wist het team punten te scoren en daardoor staan ze nu op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Volgens Yuki Tsunoda is zijn team nu de dark horse.

AlphaTauri kende een rampzalig seizoen. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing scoorde amper punten en ze stonden geruime tijd op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. In de afgelopen weken heeft het team echter een flinke stap omhoog gezet. Tsunoda en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo reden een aantal goede races en dat leverde veel punten op. Ze staan nu nog maar zeven punten achter op Williams in het constructeurskampioenschap.

Tsunoda is trots op zijn team en hij stelt dat ze nu de jacht hebben geopend op de zevende plaats van Williams in het constructeurskampioenschap. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Dit is een grote verrassing. Ik denk dat wij nu de dark horse zijn vergeleken met onze tegenstanders. Ik denk dat dit heel erg goed is voor ons. Tot nu toe hebben we in drie races op rij punten weten te scoren. We hebben een goed ritme te pakken. We moeten dit doorzetten in de komende races. Nu staan we dichtbij die zevende plaats en ik denk dat het mogelijk is."