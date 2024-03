Tsunoda maakt indruk op Marko: "Vertrouwen voor de toekomst"

Yuki Tsunoda kende een goed raceweekend in Australië. De Japanse Visa Cash App RB-coureur maakte geen fout en hij scoorde de eerste punten van het jaar voor het team. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk en hij stelt dat dit voor vertrouwen voor de toekomst zorgt.

Tsunoda hoopt nog altijd op promotie naar het topteam van Red Bull Racing. Het contract van Sergio Perez loopt daar eind dit jaar af, maar vooralsnog lijkt Red Bull tevreden te zijn over hem. Tsunoda geeft echter niet op en in Melbourne reed hij een zeer solide raceweekend. Hij was voortdurend sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en hij scoorde ook een mooi aantal punten.

Karakter

Red Bull-adviseur Helmut Marko was eerder nog kritisch op Tsunoda, maar nu was hij tevreden. De Oostenrijker looft Tsunoda in gesprek met Servus TV: "Hij heeft de juiste snelheid en hij heeft een speciaal karakter. Hij laat zich niet in een hokje plaatsen, en niet iedereen vindt dat even leuk. Maar wat de doorslag geeft in deze sport is de snelheid. Ik heb daarnaast ook gezien dat hij één van de favorieten is onder de jonge fans."

Vertrouwen

Marko ziet ook dat Tsunoda zich op een goede manier aan het ontwikkelen is. De Oostenrijker zag in Australiër dat Tsunoda goede dingen deed: "Yuki rijdt constant goede rondetijden. Toen Nico Hülkenberg hem aanviel, reageerde hij direct en trok hij een gat van drie seconden. De Haas is een snelle auto, maar Yuki was het hele weekend foutloos. Het laat zien dat hij zeker een volwassen Formule 1-coureur is geworden. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst."