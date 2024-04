Marko looft Tsunoda: "Zat op het niveau van Verstappen"

Yuki Tsunoda maakte afgelopen weekend veel indruk in zijn thuisrace op het circuit van Suzuka. De Japanse Visa Cash App RB-coureur reed een foutloze race en dat leverde hem veel lof op. Volgens Helmut Marko was Tsunoda afgelopen weekend van het niveau van Max Verstappen.

Tsunoda is op een positieve manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij is sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, hij barst niet langer in woede uit over de boordradio en hij scoorde afgelopen weekend weer punten. Tsunoda maakt veel indruk en daar is men bij Red Bull ook blij mee. De Japanner hoopt nog altijd op een kans bij het team van Red Bull Racing, maar die kans lijkt maar klein te zijn.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm in zijn sas met de prestaties van Tsunoda. De Oostenrijker vond dat Tsunoda in Suzuka iets geweldigs liet zien. In zijn column voor Speed Week is Marko dan ook enorm lovend over Tsunoda: "Bij de tweede start deed Yuki het sensationeel goed. Zijn inhaalacties waren echt de show van de dag, zijn fans waren helemaal in de wolken. Zijn weekend was op het niveau van coureurs zoals Max en Fernando Alonso. Hij was foutloos, het was een geweldige performance onder de druk van zijn thuisrace."