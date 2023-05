Tsunoda volgende coureur met Miami-helm

Tijdens de eerste vrije training in Miami viel op dat veel coureurs met een ander helmdesign rijden. De Grand Prix op het circuit rondom het Hard Rock Stadium is voor veel coureurs een inspiratiebron gebleken voor extravagante designs. Ook Yuki Tsunoda heeft een nieuwe helm.

De Japanse AlphaTauri-coureur verscheen eerder al in de paddock in toepasselijke kleding en hij heeft ook gekozen voor een fleurige helm. Tsunoda treedt in de voetsporen van veel andere coureurs met een helm waarbij vooral de felle kleuren en de palmbomen weer opvallen. De Japanner heeft zijn persoonlijke details wel intact gehouden want de Japanse vlag en zijn startnummer zijn ook nog gewoon aanwezig.