De Vries kreeg teamorders en mocht Tsunoda niet inhalen

P17. Op het eerste oog geen bijzonder resultaat voor Nyck de Vries. Echter, de AlphaTauri-coureur reed volgens eigen zeggen zijn beste race uit 2023 tot dusver en kon tevreden terugkijken op zijn eerste Britse Grand Prix.

"Eigenlijk denk ik dat dit eens van onze beste wedstrijden tot op heden is geweest omdat we een hele sterke eerste stint hadden. We konden de softs heel lang goed houden en eigenlijk langer dan verwacht en de racesnelheid was lang competitief."

De Vries zat dus lekker in de wedstrijd totdat een neutralisatie wat roet door het eten gooide, terwijl de rest kon profiteren. "De eerste paar ronden op hard na onze pitstop was ook sterk. Alleen jammer daarna de VSC uitkwam en de kans hadden gemist."

Verderop kreeg de Nederlander last van een onbekend euvel. "En in mijn laatste stint was er iets stuk wat mijn team had gezien en dat nog niet heeft kunnen vertellen over de radio. Dat was de reden dat we het zo moeilijk hadden."

Toch wilde De Vries, die enige tijd onder druk staat, de positieve ervaring benadrukken. "Ik vond het een sterke race wat betreft en wat in die laatste stint was gebeurd moet ik zelf ook nog horen. Uiteindelijk zijn we niet tevreden met waar we staan. Maar het enige wat we kunnen blijven doen is samenwerken en toch proberen kleine stapjes te blijven zetten en dat is onderdeel van de sport. Iedereen neemt upgrades mee en blijft hard werken en dat moeten we ook blijven doen."

De voormalig Formule E-kampioen kwam vlak achter Yuki Tsunoda, maar mocht zijn Japanse teamgenoot niet aanvallen. "Dat was zo bepaald. Achteraf gezien waren we allebei niet competatief en blijkbaar had ik dus ook nog een ander probleem waar ik zelf niet op de hoogte was", sloot De Vries af.