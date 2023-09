Brundle hekelt AlphaTauri: "Sportieve teleurstelling"

Het team van Red Bull Racing beleefde geen sterk raceweekend in Singapore. De Oostenrijkse renstal was voor het eerst dit seizoen niet dominant en dat zorgde voor frustratie. Het meest opvallende was, was dat Max Verstappen geen straf kreeg na afloop van de kwalificatie. Martin Brundle noemt de afwezigheid van AlphaTauri bij de hoorzitting een sportieve teleurstelling.

Verstappen moest namelijk na afloop van de kwalificatie naar de stewards komen voor een drietal momenten. Eén daarvan ging over het blokkeren van Yuki Tsunoda. Opvallend genoeg kreeg Verstappen slechts een reprimande voor het moment, volgens de stewards had Red Bull hem namelijk niet goed genoeg geïnformeerd. Opvallend genoeg ontbrak Tsunoda's team AlphaTauri bij de hoorzitting, ze gaven dus geen weerwoord.

Het zorgde zaterdagavond kortstondig voor wat verbazing. AlphaTauri is immers de zusterrenstal van Verstappens werkgever Red Bull Racing. Ook Martin Brundle snapt er niets van, hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Voor velen in de paddock was het een grote verrassing dat Verstappen geen straf kreeg voor het blokkeren van Tsunoda in de kwalificatie, zeker gezien de andere straffen die dit jaar werden uitgedeeld. Ik vermoed dat ook de coureur en het team in kwestie verrast waren. Dat Tsunoda geen vertegenwoordiger naar de stewards stuurde, vond ik een sportieve teleurstelling."