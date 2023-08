Ricciardo zet Tsunoda op scherp bij AlphaTauri

Yuki Tsunoda heeft sinds Hongarije Daniel Ricciardo als nieuwe teamgenoot bij AlphaTauri. De Japanner moet het nu opboksen tegen een ervaren en meervoudig Grand Prix-winnaar. Hierdoor voelt Tsunoda meer druk op zijn schouders.

Tsunosa zei tegen Autosport: "Het is een uitdaging. Maar tegelijkertijd weet ik dat deze huidige situatie compleet nieuw voor mij is."

"Ik leer veel, vooral als ik word uitgedaagd door een ervaren coureur. En hij is niet alleen een ervaren coureur, hij is een topcoureur en we weten dat hij snel is."

Tsunoda merkt op dat Ricciardo zich anders manoevreert dan hemzelf binnen AlphaTauri. "Ik weet al dat hij snel is, maar ook hoe hij is in het team , is waarschijnlijk het tegenovergestelde van dat van mij", zei hij. “Dus veel dingen om te leren, veel van hem."

De komst van Ricciardo zet Tsunoda op scherp tijdens de laatste twee Grands Prix. "Het is ook een beetje druk voor mezelf en dat zorgde waarschijnlijk voor ongeduld en een paar fouten in de laatste paar races."

"Maar ik was in staat om de cirkel rond te maken in de laatste race", doelde Tsunoda op het behaalde punt. "Het was niet gemakkelijk. Maar ik ben gewoon blij en klaar voor een gevecht met hem in de tweede seizoenshelft."

Tsunoda lijkt in 2023 constanter te zijn dan ooit. Toch gaven de misgelopen puntenfinishes hem een knauw. De AlphaTauri-coureur moest zich herpakken.

"Consistentie was de sleutel, en vooral vorig jaar, dus ik kon me verbeteren. In de eerste races was ik blij; Ik wist waarom."

"Ik kwam een beetje bij een beetje in een comfortzone en ik had een soort ritme. Na Barcelona waren er twee races dat ik op een ongelukkige manier de punten verspeelde. Sindsdien begon ik het ritme te verliezen. Ik erken hoeveel ik nog moet verbeteren."

"Bij de laatste wedstrijd was ik weer in dezelfde vorm, of vergelijkbare vorm, die ik had in het begin van het seizoen. Dus heel ik ben blij en blijf gewoon verbeteren", sloot Tsunoda af.