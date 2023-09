Lawson weer sneller dan Tsunoda: "Gevecht met Yuki was best agressief"

Liam Lawson reed in Japan mogelijk zijn voorlopig laatste Formule 1-Grand Prix. De Nieuw-Zeelandse AlphaTauri-invaller heeft voor volgend seizoen geen zitje gekregen en men verwacht Daniel Ricciardo weer terug in Qatar. Lawson kende een goede race in Japan, maar hij had wel op een beter resultaat gehoopt.

Lawson rijdt dit seizoen ook in de Super Formula en dat betekent dat hij het circuit van Suzuka als zijn broekzak kent. Hij reed een goede race, maar hij kwam net buiten de punten over de finish. De elfde plaats was niet het gewenste resultaat, maar hij kwam wel weer voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda over de streep. Of Lawson nog in de auto zit in Qatar, hangt volledig af van het herstelproces van Ricciardo.

Aangezien Lawson geen zitje heeft gekregen voor 2024, kan de Japanse Grand Prix voorlopig zijn laatste Formule 1-race zijn. In een persbericht van AlphaTauri spreekt hij zich uit: "We hadden geen goede performance in de long runs en we konden de Alpines niet bijhouden. We hebben hard gewerkt om alles uit de sessies te halen en we hebben ik elke sessie echt stappen gezet. Het gevecht met Yuki was best agressief, maar het was wel fair. Het was helaas niet goed genoeg en ik denk dat we gewoon de pace niet hadden voor de top tien. Ik wil nog steeds punten scoren voor het team, maar dat lukte nu niet."