VCARB trots op Tsunoda: "Mentaal op ander niveau"

Yuki Tsunoda beleeft goede weken in de Formule 1. De Japanse Visa Cash App RB-coureur presteert goed en hij pakte de nodige WK-punten. In Suzuka maakte hij afgelopen weekend veel indruk en Peter Bayer stelt dat zijn coureur heel veel progressie heeft geboekt.

Tsunoda presteert momenteel beter dan zijn hoog aangeschreven teamgenoot Daniel Ricciardo. Terwijl Ricciardo worstelt met zijn vorm, pakt Tsunoda de nodige WK-punten. Afgelopen weekend schitterde Tsunoda voor de ogen van zijn thuispubliek in Suzuka. Hij reed een foutloze race en hij sleepte weer een puntje uit het vuur. Het kwam hem op veel complimenten van Red Bull-adviseur Helmut Marko te staan.

Ook bij VCARB zijn ze enorm te spreken over de resultaten van Tsunoda. VCARB-CEO Peter Bayer is trots en hij wijst vooral naar een mentale omslag bij Tsunoda. Bij Motorsport.com spreekt Bayer zich uit: "Hij heeft zoveel progressie geboekt. In de winter is hij er fysiek ongelooflijk op vooruitgegaan, maar vooral mentaal zit hij nu op een ander niveau." Bayer was ook trots op Tsunoda's race in Suzuka: "Ik denk dat het een geweldige wedstrijd van hem was. Hij zei dat hij er met de spirit van de samoerai aan was begonnen en hij heeft een geweldige prestatie geleverd voor zijn thuispubliek en Honda."