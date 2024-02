Tsunoda aast op Red Bull-zitje

Veel coureurs zijn vandaag begonnen aan een spannend seizoen in de Formule 1. Aangezien er veel contracten aflopen aan het einde van het seizoen, zijn er genoeg kansen. Yuki Tsunoda heeft nog geen doelstelling meegekregen van Helmut Marko, maar hij maakt er geen geheim van dat hij aast op een zitje bij Red Bull Racing.

Tsunoda's contract bij het team van Visa Cash App RB loopt aan het einde van dit seizoen af. De Japanner weet dat hij goed moet presteren, want anders kan zijn tijd in de Formule 1 zomaar voorbij zijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte er recent geen geheim van dat hij ook kijkt naar de VCARB-coureurs voor het Red Bull-stoeltje dat nu nog in handen is van Sergio Perez. Hoe realistisch de kansen van Tsunoda en Daniel Ricciardo zijn, is echter niet helemaal duidelijk.

Prestaties

Tsunoda voelt zich in ieder geval goed. De Japanner wil goed aan het seizoen beginnen in Bahrein, maar hij laat daar aan de internationale media weten dat Marko hem nog geen specifieke doelstelling heeft meegegeven: "Nee, nog niet. We weten dat het allemaal om prestaties draait. Als het goed is, weet je dat er automatisch iets gaat komen. Maar voorlopig moet ik mij eerst meer op mijzelf richten. We zullen zien hoe het verder gaat."

Red Bull

Tsunoda zou er geen enkel probleem mee hebben als hij zo goed presteert, dat andere teams interesse in hem gaan tonen. Toch is er momenteel maar één team waar hij een overstap naar zou willen maken: "Als je als rijder meer interesse krijgt vanuit andere teams, dan zou dat geweldig zijn. Dat bewijst hoe goed je hebt gereden en hoeveel je wordt gewaardeerd. Natuurlijk ligt mijn eerste prioriteit bij Red Bull, want daar streef ik naar. Ik moet op de baan laten zien, hoe goed ik ben en daar focus ik mij op."