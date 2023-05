Horner vindt Tsunoda nog niet goed genoeg voor Red Bull-stoeltje

Met Max Verstappen en Sergio Perez heeft Red Bull Racing voorlopig twee topcoureurs onder contract staan. Bij de Oostenrijkse renstal kijkt men echter ook naar de toekomst. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda is momenteel de meest vooruit geschoven Red Bull Junior-coureur, maar Christian Horner vindt dat de Japanner nog niet op het juiste niveau zit.

Tsunoda is momenteel bezig met zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Japanse coureur moest overduidelijk wennen aan de Formule 1, maar lijkt nu zijn draai te hebben gevonden. Tsunoda is op het moment sneller dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Nyck de Vries. De Japanner kwam in Australië en Azerbeidzjan als tiende over de streep en hij ontving veel complimenten.

Aangezien Verstappen en Perez allebei beschikken over een langlopend contract, lijkt Tsunoda nog niet te kunnen overstappen naar Red Bull. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner laat aan Motorsport.com weten dat Tsunoda stappen moet zetten: "Ik denk nog niet dat hij op dat niveau zit. Hij boekt wel geweldige progressie, we zie hoe hij als coureur volwassen wordt. Hij beschikt zeker over snelheid en ik weet echt zeker dat hij naarmate hij meer ervaring op doet, hij nog completer wordt. Het is wel echt zo dat hij dit jaar al een paar sterke wedstrijden heeft gereden."