Tsunoda gefrustreerd door incident met Perez

Sergio Perez kende in Singapore een tegenvallende Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur raakte betrokken bij meerdere incidenten. Naast een moment met Alexander Albon , raakte Perez ook de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. De Japanner was niet boos op Perez, maar hij was wel enorm gefrustreerd.

Perez begon de race vanuit het middenveld. Hij moest zich naar voren vechten en in de openingsronde deed hij zijn best om de AlphaTauri van Yuki Tsunoda in te halen. Perez probeerde de Japanner aan de binnenkant in te halen, maar dat ging niet helemaal naar wens. Ze raakten elkaar en dat zorgde voor veel schade aan de AlphaTauri. Tsunoda moest zijn auto naast de baan parkeren en zijn race zat er na amper een rondje al op.

Frustrerend

Perez kon zijn weg wel vervolgen, maar in de slotfase raakte hij ook nog de Williams van Alexander Albon. Tsunoda stond op dat moment de media te woord. Bij F1 TV sprak hij over de startcrash: "Ik had een goede start en het is enorm jammer dat het zo ten einde komt, het is over het algemeen frustrerend. De sidepods zijn volgens mij compleet verdwenen, ik verloor veel aerodynamische onderdelen en daardoor verloor ik ook veel grip."

Vertrouwen

Tsunoda baalde, maar realiseerde zich dat hij weer door moet gaan. In zijn thuisland wil hij weer de strijd aangaan om de punten. Tsunoda is realistisch: "Het is allemaal best frustrerend, maar het is wat het is. Dit geeft vertrouwen, honderd procent. Het tempo van de auto is tenminste wel goed. Ik voel mij hier slecht over en ik wil mij verontschuldigen tegenover het team. Ik heb de prestaties er vaak niet uitgehaald en ik moet gewoon sterker terugkomen in Suzuka."