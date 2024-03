Haas geeft toe dat Magnussen positie moest teruggeven

Het team van Haas zorgde afgelopen weekend in Jeddah voor de nodige verbazing. Ze kozen voor een redelijk ongebruikelijke tactiek, die voor veel kritiek zorgden. Haas-teambaas Ayao Komatsu geeft toe dat ze een positie hadden moeten teruggeven aan Yuki Tsunoda.

Haas-coureur Kevin Magnussen liep vroeg in de Saoedische Grand Prix tegen twee tijdstraffen van tien seconden aan. Hierdoor was hij kansloos voor een goed resultaat, maar zijn teamgenoot Nico Hülkenberg maakte nog wel kans op een puntje. Haas spoorde Magnussen aan om de coureurs achter hem op te houden, zodat Hülkenberg een groot genoeg gat had om een pitstop te maken zonder een positie te verliezen.

Hülkenberg pakte een puntje, maar de concurrenten waren boos. Magnussen gaf zijn concurrenten geen ruimte en hij gaf Yuki Tsunoda amper ruimte. Haas-teambaas Ayao Komatsu geeft nu toe dat Magnussen niet goed handelde. Bij Motorsport.com spreekt Komatsu zich uit: "Als ik het mij goed kan herinneren, streden we op een gegeven moment met Tsunoda om de tiende plaats. Natuurlijk hadden we die positie moeten teruggeven en hadden we moeten proberen om hem weer in te halen. Ik denk dat dat had gekund met onze snelheid. Uiteindelijk zouden we alsnog naar de tiende plaats hebben gekeken."