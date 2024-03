Ricciardo heeft ruzie met Tsunoda uitgesproken

Het team van Visa Cash App RB kende een zeer lastige seizoenstart in Bahrein. Teamgenoten Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo ergerden zich aan elkaar na een teamorder. Tsunoda reageerde woest, maar volgens Ricciardo is deze zaak nu onderling uitgesproken door de coureurs.

Ricciardo en Tsunoda reden achter elkaar in de slotfase van de Saoedische Grand Prix. Aan de pitmuur van VCARB besloot men tegen Tsunoda te zeggen dat hij zijn teamgenoot erlangs moest laten. Daar reageerde de Japanner niet al te blij op, maar hij liet Ricciardo er uiteindelijk wel langs. Tsunoda liet zijn woede duidelijk horen over de boordradio en na afloop van de race knalde hij zelfs nog bijna tegen de wagen van Ricciardo op.

In Saoedi-Arabië kijkt Ricciardo terug op de opvallende gebeurtenissen in Bahrein. De Australiër stelt dat alles nu weer koek en ei is tussen hem en Tsunoda. Bij de internationale media legt Ricciardo dit uit: "Het was iets voor ons na afloop, want er is al genoeg in het openbaar verschenen. Het was belangrijk dat we met elkaar spraken en na de technische briefing hadden we nog een persoonlijk gesprek met elkaar. Daarin hebben we de lucht geklaard. Het was vanuit mij belangrijk voor Yuki, maar ook dat het voor het team duidelijk was dat we zonder problemen verder kunnen gaan."