Tsunoda ontvangt gridstraf voor blokkeren Hamilton, Stroll niet

Yuki Tsunoda en Lance Stroll moesten zich na afloop van de kwalificatie in Zandvoort melden bij de stewards vanwege het blokkeren van Lewis Hamilton. Beide coureurs reden Hamilton in de weg, maar de stewards hebben slechts één gridstraf uitgedeeld voor het blokkeren.

Stroll reed de Mercedes van Hamilton in de weg tijdens het eerste gedeelte van de kwalificatie. De stewards geven hem geen straf omdat ze zagen dat Stroll aan de kant ging voor meerdere auto's en daarna zelf begon aan zijn snelle ronde. Volgens de stewards ging hij in bocht 13 net zo snel als de snelle wagens, maar miste hij momentum waardoor Hamilton hem tegenkwam. De stewards vinden het niet genoeg voor een penalty.

Yuki Tsunoda blokkeerde Hamilton in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De stewards hebben hier wel een straf uitgedeeld, de Japanse AlphaTauri-coureur moet drie plaatsen naar achteren op de grid. Volgens de stewards kan Tsunoda makkelijk wegblijven van de racelijn en was zijn actie dan ook onnodig.

New document: Infringement - Car 22 - Impeding of Car 44

Published on 26-08-2023 18:56 CET