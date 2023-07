Tsunoda verdedigt 'vriend' De Vries: "Heeft het team goede feedback gegeven"

Aankomend raceweekend zal het F1-team van AlphaTauri met een ander rijdersduo op de proppen komen. Yuki Tsunoda blijft hierin de vaste factor, en krijgt met ingang van Grand Prix nummer twaalf van dit seizoen een nieuwe teamgenoot, namelijk Daniel Ricciardo. Vooruitkijkend naar de racerij op Hungaroring meent de Japanse jongeling veel van zijn nieuwe, ervaren teamgenoot te kunnen leren, en neemt hij de gelegenheid om de ontslagen De Vries te verdedigen.

Tot nu toe is 2023 niet al te positief geweest voor het F1-team van AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull wist bij de eerste tien Grands Prix van dit seizoen maar twee punten te scoren, en verkeert zodoende op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Bij de race op Hungaroring heeft het team uit Faenza echter met de vervanging van Nyck de Vries een grote verandering doorgemaakt. Daniel Ricciardo is terug van weggeweest, en Tsunoda denkt wel het een en ander van zijn goedlachse teamgenoot te kunnen leren.

"Ik kijk ernaar uit om met Daniel (Ricciardo) te gaan samenwerken. Ik kan niet zeggen dat ik hem goed ken, maar eerder dit jaar hadden we al een leuke filmdag samen in Miami. Ik denk dat ik er veel voordeel uit kan halen om een snelle en zeer ervaren coureur als teamgenoot te hebben. Volgens mij kan ik veel van hem leren en tevens verwacht ik dat hij het team vooruit kan stuwen."

Ook over zijn voormalige teamgenoot De Vries heeft Tsunoda wat te zeggen: "Ik wil ook graag zeggen dat ik het de afgelopen tien races leuk met Nyck (De Vries) heb gehad. Hij had veel ervaring in andere raceklasses en heeft het team op basis van zijn kennis goede feedback gegeven. Hij had de snelheid zeker in zich, en als een vriend heb ik een leuke tijd met heb gehad."