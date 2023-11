Afzwaaiende Tost woedend: "We zijn te dom om punten te scoren"

Franz Tost nam afgelopen weekend afscheid als teambaas van AlphaTauri. De Oostenrijker kreeg in Abu Dhabi een mooi afscheid, maar dat betekent niet dat hij tevreden is. Tost baalde namelijk van de strategie van zijn team en hij stelt dat de strategen te dom zijn.

AlphaTauri kon het seizoen afsluiten met een zevende plaats in het constructeurskampioenschap. Hiervoor moesten ze wel beter scoren dan het team van Williams. Alle ogen waren gericht op Yuki Tsunoda, want de Japanner kon AlphaTauri de belangrijke zevende plaats bezorgen. Tsunoda moest hiervoor als zesde finishen, maar hij kwam slechts als achtste over de streep. Tost was daar niet blij mee.

Dom

Tost nam afscheid als teambaas, maar dat betekende niet dat hij genoegen zou nemen met elk mogelijk resultaat. Hij baalde van de strategie van Tsunoda en na afloop reageerde hij dan ook woest. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports was Tost fel: "We wisten niet meer punten te scoren omdat we te dom waren om een goede strategie te kiezen en omdat ik talloze discussie heb gevoerd aan de pitmuur. Ik zei de hele tijd dat we Yuki naar binnen moesten halen omdat we te langzaam waren."

Alonso

Tost ergerde zich aan het feit dat zijn team zich focuste om een eenstopper. De Oostenrijker zag direct dat dit niet ging werken. Hij meent dat Tsunoda beter had kunnen scoren: "Een zevende plek was absoluut realistisch voor Yuki. De zesde plaats was dat niet, want Perez stond achter ons in de kwalificatie en hij was tijdens de race gewoon sneller. We hadden ingecalculeerd dat hij ons zou inhalen. Dat Alonso ons inhaalde had niet mogen gebeuren. Dat is absoluut onaanvaardbaar."