Marko: ''Perez moet Verstappen uit zijn hoofd zetten''

Voor Sergio Pérez is 2024 d'r op of d'r onder bij Red Bull. Het contract van de Mexicaan loopt af na dit seizoen en het is de vraag of de Mexicaan langer bij de succesvolle Oostenrijkse formatie kan aanblijven. Als Perez de druk kan opvoeren bij Max Verstappen, hoeft de vice-kampioen van 2023 zich geen zorgen te maken.



Internationale media, waaronder Auto Motor und Sport, zag de Mexicaan met zijn ziel onder zijn arm door de paddock lopen, omdat zijn teammaatje 6-7 tienden sneller was dan hemzelf. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko merkte dat op: "Pérez moet Max uit zijn hoofd zetten en zijn eigen programma rijden.''

Al geruime tijd wordt aan de stoelpoten gezaagd van de Red Bull-coureur. Waar Verstappen het ene record na het andere record verbrak, de overwinningen aan elkaar reeg en met 'speels' gemak zijn derde wereldtitel claimde, worstelde Perez met zijn vorm sinds Monaco en behaalde met enige moeite het vice-kampioenschap. Dat terwijl de RB19 snel genoeg was.



Namen als Alexander Albon - oud Red Bull-coureur en beide ViaCash App RB-rijders Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda worden al genoemd als vervanger van Perez, als de resultaten van de Mexicaan tegenvallen. Marko zei eerder al dat hij kijkt naar bepaalde aspecten voordat een keuze wordt gemaakt. De Oostenrijker wijst in gesprek met Servus TV eerst naar Perez.

"Voor dit seizoen heeft Checo nog een contract. Daarna ligt het allemaal aan hem. Als hij dezelfde vorm laat zien als tijdens de laatste races van vorig jaar, dan kunnen we zeker weten met hem gaan praten over een nieuwe contractverlenging. Daniel Ricciardo moet op zijn beurt laten zien dat hij Yuki Tsunoda duidelijk onder controle heeft. Dan is hij misschien een kandidaat."