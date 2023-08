Tsunoda baalt: "Ik ben degene die altijd straffen ontvangt"

Yuki Tsunoda beleefde in Zandvoort een raceweekend om snel te vergeten. Hij pakte geen enkel WK-punt, maar hij ontving wel twee pijnlijke straffen. Na afloop van zowel de kwalificatie als de race moest hij zich namelijk bij de stewards melden en ontving hij tweemaal een straf. Tsunoda snapt er niets van en hij stelt dat hij altijd de pineut is.

Na afloop van de kwalificatie in Zandvoort ontving Tsunoda een gridstraf van drie plaatsen. Tijdens de kwalificatie had hij namelijk Lewis Hamilton geblokkeerd. Hij moest de race hierdoor als zeventiende starten, maar hij vocht zichzelf aardig terug naar voren. In de slotfase van de race raakte hij de Mercedes van George Russell in de eerste bocht. De stewards grepen in en gaven Tsunoda een tijdstraf van vijf seconden én twee strafpunten op zijn superlicentie.

Tsunoda was vanzelfsprekend niet te spreken over zijn straffen. De Japanse AlphaTauri-coureur ontvangt wel vaker pittige straffen en daarmee is hij het zelden eens. In Zandvoort liet Tsunoda dat maar weer is weten in duidelijke taal, wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik bedoel, dit is hoe racen werkt. Ik heb niet het idee dat ik te agressief was. Ik denk dat ik Russell zelfs helemaal niet heb geraakt. Maar, ik ben altijd degene die straffen ontvangt."