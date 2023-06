Tsunoda kijkt verder dan Red Bull: "Ik wil zelf kunnen kiezen"

Yuki Tsunoda is dit jaar bezig met zijn derde seizoen in de Formule 1. De Japanse AlphaTauri-coureur is vooralsnog sneller dan zijn nieuwe teamgenoot Nyck de Vries en ontvangt veel complimenten. Tsunoda weet dat zijn toekomst afhangt van de keuze van Red Bull en wil dat in de toekomst graag veranderen.

Tsunoda werd als Red Bull Junior gepromoveerd naar AlphaTauri in 2021. Hij kende in zijn eerste seizoen wat opstartproblemen en had het ook vorig jaar lastig. Dit seizoen verkeert AlphaTauri niet bepaald in een goede vorm, maar laat Tsunoda regelmatig zien wat hij in huis heeft. Hij is vaak sneller dan zijn teamgenoot De Vries, maar weet ook dat Red Bull over zijn toekomst beslist.

Perez

Een promotie naar Red Bull Racing lijkt voorlopig niet mogelijk te zijn. Tsunoda is zich hiervan bewust en geeft in gesprek met GiveMeSport aan hoe zijn toekomst er uit ziet: "Ik denk dat Perez een contract heeft tot eind volgend jaar en ik denk dat Red Bull tevreden over hem is. Ik moet me alleen op mijzelf focussen en laten zien wat ik waard ben. Ik denk dat het goed is om nu bij AlphaTauri te blijven en om de andere teams mijn performance te laten zien."

Kiezen

Tsunoda wil in de toekomst graag meer vrijheid hebben. De Japanner doet er momenteel dan ook alles aan om dat doel te bereiken: "Het is goed om meer aandacht te krijgen dan alleen van Red Bull. Ik kan nu nog niet kiezen naar welk team ik wil gaan, volgens mij is dat nog steeds aan Red Bull. Ik wil een punt bereiken waar ik als coureur kan kiezen. Ik wil natuurlijk naar een team dat heeft laten zien dat ze consistent kunnen meestrijden in de top van het veld. Misschien wordt AlphaTauri in de toekomst wel zo'n team, in dat geval hoef ik nergens anders heen. Het is goed om veel aandacht te hebben, dat laat zien dat je als coureur veel waarde hebt."