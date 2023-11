Horner lacht om Tsunoda: "Hij dacht dat 'motherfucker' een normaal woord was"

Yuki Tsunoda rijdt al sinds 2021 voor het team van AlphaTauri. De Japanse coureur is al geruime tijd onderdeel van het Red Bull Junior Team. Het was wel duidelijk dat Tsunoda moest wennen aan het leven in Europa, zo deelt Red Bull Racing-teambaas Christian Horner dat dit soms een beetje moeilijk was voor Tsunoda.

Tsunoda begint steeds meer in vorm te raken. De Japanse coureur reed afgelopen weekend in Brazilië een sterke sprintrace en Grand Prix. Na een aantal maanden waarin het wat minder ging, heeft hij nu de weg omhoog ingezet. Hij kreeg anderhalve maand geleden een nieuw contract bij AlphaTauri en dat betekent dat hij aankomend jaar weer mag gaan jagen op successen. Het is overduidelijk dat Tsunoda zich steeds beter op zijn plek gaat voelen.

Guy Ritchie

Tsunoda heeft veel tijd nodig gehad om te wennen aan het leven in Europa. Red Bull-teambaas Christian Horner deelt dat dit soms voor bijzondere situaties zorgt. In de podcast 'Eff won with DRS' spreekt Horner zich lachend uit: "Hij kwam naar het Verenigd Koninkrijk om Engels te leren. Hij ging rijden voor een Brits team dat hun fabriek had in de buitenwijken van Londen. Die plek leek zo uit een Guy Ritchie-film te komen. Deze kleine Japanse jongen dacht dus dat 'motherfucker' en 'fuck' gewoon onderdeel zijn van het Britse vocabulaire."

Boordradio

Horner en zijn mensen kwamen hier tijdens een testdag achter. De Britse teambaas kan hier hartelijk om lachen, want het zorgde voor een hilarische situatie toen Tsunoda de baan op ging. Horner vervolgt zijn anekdote in de podcast: "Dus hij stapt in een Formule 1-wagen voor zijn eerste test. Hij meldde zich toen op de boordradio en toen riep hij: 'Ik heb onderstuur, motherfucker!' Iedereen vroeg zich af of hij dat echt had gezegd, het was hilarisch!"