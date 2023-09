'Tsunoda en Ricciardo vormen AlphaTauri-duo in 2024'

Het team van AlphaTauri is de enige renstal die nog geen uitsluitsel hebben gegeven over hun line-up voor 2024. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing heeft nog geen coureurs gecontracteerd voor het aanstaande seizoen. De kans is groot dat hier snel verandering in gaat komen, in Suzuka kan men Yuki Tsunoda gaan aankondigen.

Tsunoda rijdt sinds 2021 voor het team van AlphaTauri in de Formule 1. De Japanner maakt geen verwoestende indruk, maar hij is wel de stabiele factor bij de Italiaanse renstal. Tsunoda heeft dit seizoen al drie teamgenoten gehad. Nyck de Vries werd na teleurstellende resultaten ontslagen, Daniel Ricciardo brak in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en zijn vervanger Liam Lawson is bezig met een sterke reeks.

Volgens het Duitse medium Auto, Motor und Sport maakt Lawson echter de minste kans op een zitje voor 2024. Het doorgaans goed geïnformeerde medium meldt dat AlphaTauri waarschijnlijk in Suzuka bekend maakt dat Tsunoda ook in 2024 voor het team rijdt. Volgens AMuS is Ricciardo de grootste kanshebber voor het tweede stoeltje, maar zijn aankondiging zal nog eventjes op zich laten wachten. De Australiër staat momenteel nog aan de kant, maar Red Bull is nieuwsgierig naar zijn resultaten. De sterk presterende Lawson zou hiermee buiten de boot vallen.