Tsunoda put vertrouwen uit succesvolle sprintrace

Yuki Tsunoda kan met opgeheven hoofd terug kijken op de sprintrace. De AlphaTauri-coureur pakte een knappe zesde plaats en versloeg zelfs zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Na de blamage in Mexico was dit een ideale opsteker voor de jonge Japanner.

"Allereerst een dikke proficiat aan het team!", begon Tsunoda in een persmemo van het team. "Vrijdag was niet onze dag, maar samen hebben we vandaag een grote comeback gemaakt."

"Van de kwalificatie voor de Grand Prix naar de P6 voor de sprintrace is een grote stap in de goede richting. De auto was leuk om te rijden, maar we moeten begrijpen waarom er zo’n verschil was tussen vrijdag en zaterdag."

"Er waren een paar plaatsen waar ik mijn tijd kon verbeteren en ik denk dat de laatste ronde in SQ3 mijn beste ronde tot nu toe was, waardoor ik in een goede positie kon starten voor de sprintrace."

"We hebben onze kansen gemaximaliseerd en zijn op P6 geëindigd, wat de hoogste positie tot nu toe dit seizoen is. Met nog een paar ronden had ik misschien voor P5 kunnen vechten met Leclerc voor ons."

"Ik ben blij met mijn racevaardigheden en de snelheid van de auto was, vooral tijdens de race, sterk. Daniel had ook een goed tempo, dus het was een grote teamprestatie. Goed gedaan voor het team, want zonder hun harde werk zou ik niet in die positie hebben gezeten."

"Nu kijk ik ernaar uit om weer te racen. We zitten nu in een goed ritme, dus we zullen daarop voortbouwen en morgen nog meer prestaties leveren. Het zal niet gemakkelijk zijn omdat we verder naar achteren starten, maar we weten dat onze auto goed is, dus we zullen zoveel mogelijk inhalen, waarbij punten mogelijk zijn", sloot Tsunoda strijdvaardig af.