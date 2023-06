Tsunoda dankt afzwaaide 'beste vriend' in Canada

Yuki Tsunoda kende een lastig raceweekend in Canada en pakte dan ook geen WK-punten. Na afloop van de race op het Circuit Gilles Villeneuve reageerde de Japanner wel redelijk emotioneel over de boordradio. Tsunoda bedankte de social media manager die het team gaat verlaten, hij was zeer dankbaar.

Op sociale media legde Tsunoda uit waarom hij zich op deze manier uitsprak over de boordradio. Tsunoda legt uit dat de social media manager zijn beste vriend was binnen het team en dat hun band zeer goed is. Om de samenwerking goed te beëindigen, werd Tsunoda's vriend in de rivier gegooid. Tsunoda sprong daarna zelf ook het Canadese water in.

Had a few nice moves out there today, but unfortunately we didn’t have enough for points.



Sadly our Alphatauri admin is leaving and who also being my best friend of me since I joined in the team.

Good luck for your upcoming future and anyway we see us in the paddock!✌️ pic.twitter.com/6ynxHblZ9c