Ricciardo vol vraagtekens na 'gefrustreerde' kwalificatie

Daniel Ricciardo moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Yuki Tsunoda in de VCARB tijdens de kwalificatie in Jeddah. De Australiër werd veertiende, terwijl Tsunoda zich wist te plaatsen voor Q3 en daarin negende werd. Ricciardo was erg teleurgesteld hoe de sessie was verlopen.

"Het was een zeer frustrerende kwalificatie. Vergeleken met Bahrein, waar ik meer gefrustreerd was over mezelf omdat ik wist dat er meer tijd in zat. Het was vandaag een beetje meer een mysterie", begon Ricciardo over zijn prestaties. Ik weet waar de tijd lag, maar ik weet niet hoe we het tijdens die sessie hadden kunnen bereiken."

"Ik had er vertrouwen in om de kwalificatie in te gaan en voelde me redelijk goed in de auto, maar tijdens de tweede run maakte ik een fout. Toch waren we nog steeds in de strijd. Eenmaal in Q2 verbeterde iedereen zijn rondetijd, maar ik had het gevoel dat ik niet meer kon halen uit wat ik had. Het was geen kwestie van onderstuur of overstuur, maar meer dat ik niet de grip had vergeleken met de anderen."

Ricciardo was teleurgesteld in zichzelf, maar was blij voor zijn stalmaatje. "Goed gedaan Yuki, hij heeft het geweldig gedaan! Als ik aan morgen denk, heb ik een paar gebieden in gedachten om te analyseren, dus we zullen ernaar kijken en hopelijk zullen we meer prestaties voor de race vinden."