Honda hoopt op Aston Martin-zitje voor Tsunoda

Honda keert in 2026 terug in de Formule 1 als motorleverancier van het team van Aston Martin. Het nieuws werd afgelopen nacht bekend gemaakt en direct begon men met speculeren over coureurs die mogelijk voor het team kunnen gaan rijden. De naam van Yuki Tsunoda wordt veelvuldig genoemd, maar bij Honda schuiven ze de rijderskeuze af op Aston Martin.

Tsunoda rijdt momenteel voor het team van AlphaTauri. Bij de Italiaanse renstal rijdt men momenteel met krachtbronnen van Red Bull Powertrains, motoren waarbij Honda op de achtergrond nog steeds betrokken is. De Japanners trokken de Red Bull-deur eind 2021 dicht, maar bleven op de achtergrond wel betrokken bij de ontwikkeling van de motoren. Tsunoda kwam dan ook in 2021 bij AlphaTauri terecht vanwege zijn Honda-achtergrond.

De Japanner was daarnaast ook onderdeel van het Red Bull Junior Team. Zijn Honda-achtergrond is echter niet verdwenen en daarom ziet men hem als de ideale coureur voor het aanstaande Aston Martin-project. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe wil bij de internationale media niets zeggen over de kansen van Tsunoda: "Natuurlijk zijn er Japanse coureurs waar het een uitdaging voor zou zijn en we zien ze graag als kandidaten. We zijn blij dat Yuki het goed doet. We hebben nog drie jaar, dus het is te vroeg om iets te zeggen. We hopen dat hij een kandidaat is, maar het is aan het team."