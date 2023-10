Tsunoda wil teamgenoot worden van Verstappen

Yuki Tsunoda zegt graag in de Red Bull te willen rijden als teamgenoot van Max Verstappen. De Japanner rijdt sinds 2021 voor het zusterteam AlphaTauri en hoopt ooit een overstap te maken naar de hoofdmacht.

"Ik zou graag in dezelfde auto willen rijden", zei de Japanner tegen Total-Motorsport. "Omdat ik het niet weet, het is natuurlijk moeilijk, hij is goed. Maar tegelijkertijd rijden we nooit samen en de auto is duidelijk anders. Het is dus moeilijk te zeggen over het rijverschil."

Tsunoda heeft het gevoel dat hij de drievoudig kampioen kam uitdagen, maar weet dat Verstappen op een punt uitblinkt. "Als het gaat om het rijden en als prestatie in droge omstandigheden of tijdens de kwalificatie, zou ik voorlopig niet zeggen dat we een groot verschil hebben. Natuurlijk is de consistentie zeker beter."

"Ik denk dat het meest indrukwekkende voor mij de consistentie is van hoe hij zich aan elke situatie aanpast”, sprak Tsunoda met lof voor zijn Red Bull-collega. "In Nederland veranderden de omstandigheden bijvoorbeeld veel, half nat, volledig nat."

"Hij zit altijd op de limiet, ik denk dat hij altijd heel snel kan rijden en de auto onder controle kan houden. Ik denk dat die dingen voor mij zeker het verschil maken en waar ik aan moet werken voor een zitje bij Red Bull."