Tsunoda eert afzwaaiende Tost met prachtig helmdesign

Franz Tost neemt dit weekend afscheid als teambaas van AlphaTauri. De Oostenrijker is al lang betrokken bij het team en hij wordt volgend jaar opgevolgd door Laurent Mekies. AlphaTauri zwaait Tost dit weekend uit en Yuki Tsunoda eert hem met een speciaal helmdesign.

Eerder dit jaar werd bekend dat Tost afscheid gaat nemen van de Formule 1. Na vele jaren van trouwe dienst doet hij een stapje terug. Er wordt een flinke wijziging doorgevoerd in de top van het team, want naast Mekies werd Peter Bayer aangetrokken als CEO. Dit weekend staat Tost in de schijnwerpers en AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda bedankt hem met een prachtig eerbetoon. De Japanner heeft een grote foto van hem met Tost om de bovenzijde van de helm geplaatst met een dankwoord.