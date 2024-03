Woeste Tsunoda haalt bizarre actie uit in uitloopronde

Het team van Visa Cash App RB beleefde een stormachtige Grand Prix in Bahrein. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hadden het tijdens de race met elkaar aan de stok. Tsunoda was woest na een teamorder en na afloop haalde ook nog eens een bizarre actie uit.

In de slotfase van de Bahreinse Grand Prix kreeg Tsunoda te horen dat hij zijn positie moest afstaan aan Ricciardo, en daar was hij op zijn zachts gezegd niet blij mee. Tsunoda schold zijn helm vol tijdens de race en na afloop maakte hij het nog bonter. Hij haalde zijn teamgenoot Ricciardo in tijdens de uitloopronde, hij verremde zich, keert lomp terug op de baan en knalt bij die actie bijna Ricciardo van de baan. De teamorder had overigens weinig effect, want de twee coureurs kwamen als dertiende en veertiende over de streep.