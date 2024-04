Rustig blijven kost Tsunoda veel energie

Yuki Tsunoda doet er dit jaar alles aan om zijn gedrag te verbeteren. De Japanse Visa Cash App RB-coureur stond bekend als een heethoofd, maar daar probeert hij nu verandering in te brengen. Hij had niet verwacht dat dit zoveel kracht zou kosten, maar hij gaat er gewoon mee door.

Tsunoda stond bekend als een coureur die zijn emoties niet altijd onder controle had. De Japanner barstte soms in woede uit over de boordradio. Meer dan eens vloekte en tierde hij tegen zijn engineer over momenten op de baan. Dat gedrag zorgde niet altijd voor het gewenste resultaat en hij doet dan ook zijn best om hiermee op te houden. In de eerste races van dit jaar was die gedragsverandering merkbaar.

Tsunoda vindt het belangrijk om zijn gedrag aan te passen. De Japanner wil rustiger overkomen, maar dat gaat zeker niet vanzelf bij hem. Tsunoda laat aan Motorsport.com weten dat dit zelfs best vermoeiend is: "Ik had echt niet verwacht dat dit mij zoveel energie zou kosten. Het inhouden van stress kost me meer energie dan het omgaan met de G-krachten in de auto. Ik weet dat ik me op dit gebied moet gaan verbeteren. Ik moet meer zelfbeheersing krijgen in de auto tijdens de races."