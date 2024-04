Trotse Tsunoda dankt team na puntenfinish: "Superhelden!"

Yuki Tsunoda was één van de smaakmakers van de Japanse Grand Prix van afgelopen weekend. De Visa Cash App RB-coureur liet zijn landgenoten juichen door als tiende te finishen. Tsunoda was trots en tevreden en na afloop bedankte hij zijn fans én zijn pitcrew.

De Japanse fans juichten afgelopen weekend voor vrijwel elke coureur, maar Tsunoda was overduidelijk de populairste van het stel. De Japanner reed een foutloze race voor de ogen van zijn landgenoten en hij was weer het hele weekend zijn teamgenoot Daniel Ricciardo de baas. De race verliep zeer goed en Tsunoda werd de eerste Japanner sinds Kamui Kobayashi in 2012 die een punt pakte in zijn thuisland.

Energie

Na afloop van de race reageerde Tsunoda enorm trots. De VCARB-coureur bedankte eerst zijn vele fans langs de baan en hij sprak zich uit bij F1 TV: "De energie die ik elke ronde weer voelde van de fans was heel speciaal. We hadden moeite met de eerste start, waar ik meteen twee plekken verloor. Bij de herstart pakte ik die posities weer terug en kon ik mijn eigen tempo rijden. Bij de herstart stond ik op de zachte band en daar voelde ik me zeer comfortabel op. Vanaf dat moment hadden we de goede snelheid te pakken."

Pitcrew

Tsunoda bedankt ook zijn pitcrew. VCARB koos er namelijk voor om hem naar binnen te halen voor een pitstop op een cruciaal moment. Maar liefst vijf wagens doken de pitlane in en door een goede pitstop wist Tsunoda meerdere auto's in te halen in diezelfde pitstraat: "De pitcrew was geweldig, het waren superhelden! Dat was te gek. Alleen maar credits naar het team, want zonder die prestatie had ik geen punt gepakt."