Tsunoda helpt bij puinruimen straten Faenza

Yuki Tsunoda heeft zich van zijn beste kant laten zien door de handen uit de mouwen te steken. Op woensdag werd bekend gemaakt dat de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet doorgaat vanwege de hevige regenval en de overstromingen in de omgeving van Imola. Tsunoda zag de gevolgen van de natuurramp met eigen ogen.

Tsunoda rijdt voor het team van AlphaTauri, de renstal is gevestigd in Faenza. De stad is zwaar getroffen en meerdere straten stonden deze week onder water. Tsunoda woont vlakbij de fabriek van zijn team en zag dus met eigen ogen wat er aan de hand was. Tsunoda leefde mee met de inwoners en stak de handen uit de mouwen. Op foto's op sociale media is te zien dat de Japanner helpt bij het opruimen van de modder in de straten van Faenza.