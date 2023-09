Tsunoda kiest voor Italiaanse kleuren met Monza-helm

Yuki Tsunoda rijdt dit weekend in Monza een halve thuisrace. De Japanse AlphaTauri-coureur rijdt voor een Italiaans team en woont zelf ook in het land. Tsunoda heeft zijn helmontwerp voor de Italiaanse Grand Prix dan ook aangepast. de kleuren van Italië komen dan ook terug in zijn helm.

Tsunoda gaat dit weekend jagen op een goed resultaat in Monza. Hij zal dat doen met een overwegend witte helm. Zijn helm is voorzien van de gebruikelijke Red Bull-sponsoring, maar is verder bezaaid met balderen in de kleuren rood en groen, dat zijn tevens de kleuren van de Italiaanse vlag. Hij is zeker niet de enige coureur die zijn helm heeft aangepast voor dit weekend, onder meer Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Charles Leclerc rijden met een ander ontwerp.